"Spider-Man"dan Lamine Yamal hakkında sürpriz açıklama

İngiliz aktör Tom Holland, yeni filminin tanıtımı için İspanya'nın başkenti Madrid'e yaptığı ziyareti sadece bununla sınırlı tutmadı; aynı zamanda bir futbol yorumcusuna da dönüştü ve Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal'ı sahada Örümcek Adam rolünü canlandırması için aday gösterdi.

"Spider-Man: Brand New Day" filminin tanıtım etkinliklerine katılmak için Madrid'e gelen İngiliz aktör, kendini 2026 Dünya Kupası atmosferinin ortasında buldu. Destin Daniel Cretton'un yönettiği Marvel serisinin dördüncü filmi, 31 Temmuz'da vizyona girecek.

DAZN'ın "La Roja" maçlarını izlemek için ayrılmış taraftar alanında yaptığı röportajda, Holland'a futbol dünyasında Örümcek Adam rolünü en iyi oynayacak oyuncu sorulduğunda, cevabı anında geldi: "Lamine Yamal".

Holland gülümseyerek şöyle dedi: "Yamal'ın hızı, yeteneği ve savunmacılar arasında çevikçe hareket etme kabiliyeti onu Spider-Man karakterini canlandırmak için ideal kılıyor. Harika bir Spider-Man olur."

29 yaşındaki yıldız, Madrid'den başlatılan filmin küresel kampanyası kapsamında Katalan kulübünün oyuncularıyla bir tanıtım videosu çektiği haberleri dolaşırken, Barcelona'nın yeni nesline hayranlığını gizlemedi.

Futbolu yakından takip etmesiyle tanınan Haaland, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İspanya milli takımının şansını da değerlendirdi ve şöyle dedi: "İspanya, futbol tarihinin en büyük güçlerinden biri ve harika bir turnuva geçireceklerine eminim."

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Holland, sadece Yamal ile yetinmedi. Adı Barcelona ile anılan ve Spiderman tarzı kutlamalarıyla tanınan Arjantinli forvet Julian Alvarez hakkında sorulduğunda, Holland açık bir heyecan gösterdi: "Onu her zaman hayali takımıma koyarım, süper kahraman kostümünü giymek için mükemmel bir aday olacaktır. Onunla şahsen tanışmayı umuyorum ve Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum."

Holland ve Zendaya'nın, filmin dünya çapındaki tanıtım turunu da içeren Madrid ziyareti, şehrin Dünya Kupası heyecanıyla dolup taşmasıyla aynı zamana denk geldi ve İngiliz aktöre, film tanıtımı ile futbol hakkında konuşmayı bir araya getirmek için nadir bir fırsat sundu... Süper kahramanların dilinde.