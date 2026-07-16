Speed, Liamal’a bir mesaj gönderdi: Ronaldo’nun taraftarlarını Messi’den kurtar!

Ünlü Amerikalı içerik üreticisi Speed, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile oynanacak maç öncesinde İspanyol yıldız Lamine Yamal’a doğrudan bir mesaj göndererek, “La Roja”yı zafere taşıyıp Lionel Messi’nin bir kez daha dünya şampiyonu olmasını engellemesini istedi.

Speed, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında şunları söyledi: “Lamine Yamal, bu mesaj sana… Odaklan! Lütfen bunu yap, Dünya Kupası finalinde Arjantin’i yenmelisin.”

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’ya büyük bir hayranlık beslemesiyle tanınan Amerikalı YouTuber, sözlerine şöyle devam etti: “Beni kurtar… Ronaldo taraftarlarını kurtar. Messi’nin bir kez daha Dünya Kupası’nı kazanmasına dayanamam ve eğer bu olursa, bir Ronaldo taraftarı olarak ne diyeceğimi bilemem.”

Ayrıca okuyun... Bir hayaldan daha fazlası... Messi dokuzuncu Altın Top ödülünü kazanacak mı?

Speed’in bu açıklamaları, Pazar akşamı İspanya ile Arjantin arasında oynanacak ve turnuva tarihinin en güçlü finallerinden biri olarak nitelendirilen maç öncesinde geldi.

Arjantin milli takımı, yarı finalde İngiltere’yi 2-1 yenerek finale yükselirken, İspanya milli takımı ise Fransa’yı 2-0 mağlup ederek finale çıktı.

Lamine Yamal, İspanya’yı tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımayı umarken, Messi ise geçen turnuvada Arjantin ile kazandığı dünya şampiyonluğunu korumayı ve efsanevi kariyerine yeni bir başarı eklemeyi hedefliyor.