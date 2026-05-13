Sparta, Maurice Steijn'ın halefini bulmak için Feyenoord'a yöneldi

Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, René Hake, Sparta'da Maurice Steijn'ın yerine geçecek ciddi bir aday. Robin van Persie'nin yardımcı antrenörü, önümüzdeki yaz Feyenoord'dan ayrılacak gibi görünüyor.

Feyenoord kulübü, diğer kulüplerin Hake'ye olan ilgisini uzun süredir hesaba katıyor. Steijn'ın Sparta'daki sağ kolu Said Bakkati ise Feyenoord'un teknik kadrosunu güçlendirmek için gündemde.

Hake, geçen yıl Van Persie'nin göreve getirilmesiyle yardımcı antrenör olarak takıma katıldı. Daha önce Drenthe doğumlu Hake, FC Emmen, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht ve Go Ahead Eagles'ta baş antrenörlük yapmıştı.

Geçen sezon Hake, Erik ten Hag'a destek vermek üzere Manchester United ile kısa süreli bir sözleşme imzaladı. Saygı duyduğu futbol dostunun kovulmasının ardından, o da Old Trafford'daki görevine son verdi.

Sparta'da Hake muhtemelen tekrar teknik direktörlük görevini üstlenebilir. Kasteelclub, Paul Simonis'in Steijn'ın halefi olarak uygun olmadığı anlaşıldıktan sonra yeni bir teknik direktör arıyor.

Hake'nin yanı sıra Rogier Meijer de Sparta'nın listesindeki önemli adaylardan biri olmaya devam ediyor. Meijer, yıllarca NEC'de takımın başında yer aldı.

Sparta, Pazar günü Excelsior ile karşılaşacak. Rotterdam ekibi, Avrupa kupalarına katılmak için play-off'lara kalma şansını hala koruyor.