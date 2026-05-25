Sparta, aradığını buldu ve Maurice Steijn'ın halefini tanıttı

Rogier Meijer, Sparta'nın yeni baş antrenörü oldu. Rotterdamlı kulüp, bu haberi Pazartesi sabahı resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Meijer, görevinden ayrılan Maurice Steijn'ın yerine geçecek.

44 yaşındaki teknik direktör, Bayer Leverkusen'den transfer oldu. Orada birinci takımın yardımcı antrenörü olarak görev yapıyordu. Meijer, 2028 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Meijer, kulübün web sitesi aracılığıyla atamasına ilk kez yanıt verdi. “Bayern Leverkusen'de bir yıl yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra, önümüzdeki sezon bir A takımda yeniden baş antrenörlük yapmaya hazırdım. Sparta bana bu fırsatı sunduğunda, hemen heyecanlandım.”

"NEC ile Het Kasteel'e gittiğimde, bu kulüpte çok güzel bir atmosfer olduğunu hissetmiştim. Ayrıca, Sparta'nın son yıllarda ilerleme kaydettiğini ve istikrarlı bir Eredivisie kulübü haline geldiğini görüyorum."

“Önümüzdeki yıllarda atmak istediğimiz adımların bir parçası olmaktan çok mutluyum ve Sparta’yı daha da öne çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız,” dedi Meijer.

Teknik direktör Gerard Nijkamp da söz aldı. “Rogier’in Sparta’nın yeni baş antrenörü olmasından çok memnunuz. Rogier, NEC’de geçirdiği beş sezonda mükemmel bir antrenör olduğunu kanıtladı.”

“Sadece Rogier’in takımıyla doğrudan Eredivisie’ye yükselip üç yıl sonra kupa finaline kalması nedeniyle değil, aynı zamanda zor dönemlerde her zaman takımıyla birlikte durumu tersine çevirmeyi başardığı için de.”

“Rogier ile birlikte önümüzdeki sezonlardan en iyi şekilde yararlanmayı ve kulüp ile yeni adımlar atmayı çok heyecanla bekliyoruz,” diye sözlerini tamamladı Nijkamp.