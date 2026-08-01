Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, Roberto Mancini'nin dönüşünün ardından İtalya Milli Takımı'nın durumunu eski ve yıpranmış bir telefonu güncelleme girişimine benzetirken, aynı zamanda Karim Alagbeyoviç'i takım kadrosunda değerlendirmeye yönelik teknik vizyonunu da ortaya koydu.

Teknik direktörün medyaya yaptığı açıklamalar, Juventus'un bu akşam Nice'i (2-0) yendiği hazırlık maçının ardından geldi. Golleri Douglas Luiz ve Justin Obouavodo kaydetti.

Takımın kadrosu tamamlanmaktan hâlâ oldukça uzak; zira Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani ve Bayer Leverkusen'den Alagbeyoviç ile anlaşma görüşmeleri ileri bir aşamaya ulaştı.

Bosna-Hersek Milli Takımı'nın yeteneğinin gelme ihtimali, Kenan Yıldız, Kolo Muani ve Francisco Conceição'nın yanında ilk on birde nasıl yer alacağına dair bazı soru işaretleri doğurdu.

Spalletti karma bölgede gazetecilere şunları söyledi: "Şu anda topu tutabilecek gerçek bir forvetten ve ona topu sağlayabilecek bir oyun kurucudan yoksunuz."

Spalletti sözlerine şöyle devam etti: "Kolo Muani tamamen komple bir forvet; geriye çekilip orta saha oyuncularıyla bağlantı kurabiliyor, boşluklara akın edebiliyor ve kanatlarda da oynayabiliyor. Alagbeyoviç'i ise forvet arkasındaki oyun kurucu pozisyonuna daha yakın görüyorum."

Bu, Kenan Yıldız'ın sol kanat mevkiinde kalabileceğine ve (4-2-3-1) planına başvurulabileceğine işaret ediyor; ancak Alagbeyoviç de o kanat mevkilerinde oynayabiliyor.

Spalletti, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden görevden alınmasından dört aydan kısa bir süre sonra, Ekim 2025'te Juventus'un teknik direktörlüğü görevini üstlenmişti.

İtalya Milli Takımı, onun ayrılışından bu yana sonuçlarında bir düşüş yaşadı; takımı sırasıyla Gennaro Gattuso ve geçici teknik direktör Silvio Baldini çalıştırdı, nihayet bu hafta Mancini geri döndü.

Teknik direktörlük görevinin, üç hafta içinde istifa edip Claudio Ranieri'ye yol açan Paolo Maldini'ye ait olması gerekiyordu.

Spalletti şunları ekledi: "Maldini kesinlikle yeni bir şeyi temsil ediyordu ve buna şiddetle ihtiyacımız vardı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Durum, eski ve yıpranmış bir telefonun sabit yazılımını güncellemeye çalışmak gibiydi, ama hiç işe yaramadı. Yeni bir telefon almak yerine, eski telefona tutunduk ve onu güncellemedik."

Ranieri ile Mancini'nin İtalya'yı yeniden doğru yola sokacak doğru isimler olup olmadığı sorusuna Spalletti şu yanıtı verdi: "Bunu bilemem. Maldini, dördüncü vitese geçip yolda uçmayı temsil ediyordu, ama bunun yerine ikinci vitese geri döndük."