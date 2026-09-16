Luciano Spalletti, Avrupa Ligi’nde Juventus - NEC maçı öncesinde Teun Koopmeiners’e övgüler yağdırdı. Juventus teknik direktörüne göre Hollanda Milli Takımı’nın 32 kez formasını giyen oyuncusu müthiş bir futbolcu.

Spalletti, Ziggo Sport'ta Noa Vahle’ye yaptığı açıklamada, “Koopmeiners nasıl oynaması gerektiğini bilen komple bir futbolcu. Güçlü bir oyuncu” sözleriyle başladı.

Koopmeiners bu sezon şu ana kadar Serie A’da dört kez forma giydi, ancak bunların yalnızca birinde ilk 11’de yer aldı. Bu da geçen hafta sonu Sassuolo karşısındaydı ve tam da o maç 3-2 kaybedildi. Buna rağmen Spalletti, Hollandalı oyuncu hakkında tamamen olumlu konuştu.

“Sahadaki pozisyonunun ve görevinin ne olduğunu bilen bir futbolcu. Ayrıca her yerde oynayabilir, en azından ben öyle düşünüyorum. Ama bence iki ya da üç kişilik blokta oynayabilen bir merkez orta saha.”

“Üstelik Koopmeiners hücum edebilen, savunma yapabilen, her yönüyle müthiş bir futbolcu. Ben de sizin gibi ona hayranım. Ben de en az sizin kadar ona hayranım” diyerek sözlerini tamamladı Spalletti.

Koopmeiners’in perşembe günü Juventus’un Torino’da NEC’i ağırlayacağı maçta ilk 11’de yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor. İtalyan basını, geçen pazartesi Sassuolo karşısında alınan 3-2’lik yenilginin ardından Spalletti’nin takımında bazı değişikliklere gitmesine şaşırmayacaktır.

NEC Teknik Direktörü Dick Schreuder ise Juventus ile oynanacak Avrupa Ligi maçını sabırsızlıkla bekliyor; Nijmegen ekibinin SC Cambuur’a 3-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından kendini affettirmesi gerekecek. Schreuder, “Hepimiz hata yapabiliriz ama temponun artması gerekecek” dedi.