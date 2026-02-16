Spalletti'den Osimhen ve Icardi yorumu: "Kaos yaratıyorlar"

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların hücum gücüne özel vurgu yaptı.

“9 numara ansiklopedisi olacak”

Galatasaray’ın hücum hattına değinen Spalletti, özellikle iki golcüye dikkat çekti: "Osimhen ve Icardi çok güçlü futbolcular, özellikleri birbirinden farklı. Her ikisi birlikte oynadıklarında 9 numara ansiklopedisi yaratabilirler. Forvet olarak ikisi de nasıl davranacaklarını çok iyi biliyor. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı biliyor. İkisinin de olağanüstü yetenekleri var. Bunun çözümü; onları olabildiğince toptan uzak tutmak. Galatasaray'ın kalitesi bizim için güçlük oluşturur."

Oyun planı mesajı

Deneyimli teknik direktör, sahadaki yaklaşımını da açık şekilde ortaya koydu: "Biz, Galatasaray'ın bütün oyun seçimlerine hazır olmalıyız. Bu seçimler karışıklık ve kaos yaratacak. Bu da onların avantajı olacak ama biz de kendi maçımızı oynamak durumundayız. Maça bir korkuyla çıkamayız. Biz mümkün olduğu kadar bu ilk baskıdan kurtulmak için hareket edeceğiz. Maçı, sizin yarı sahanızda sürdürmek istiyoruz. Belki yapamayacağız ama amacımız bu."

“Bu stadyum gerçek yüzü gösterir”

Karşılaşmanın önemine vurgu yapan Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün güçlüklerin farkındayız. Daha önceki maçları izledik. Okan Buruk'un nasıl iyi bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli ama biz buraya bu maçı oynamaya geldik. Bu rakipler karşı karşıya kaldığımız için mutluyuz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu stadyumun ışıkları, nasıl bir yüzün olduğunu ortaya çıkarıyor. Biz maçımızı kazanmak üzerine oynayacağız."

McKennie: “Baskı hissetmiyoruz”

Juventus’un orta saha oyuncusu Weston McKennie ise atmosferin farkında olduklarını ancak sonuçlara takılmadıklarını belirtti:

"Kenan Yıldız, Galatasaray'ın atmosferinden bahsetti ama ben de yıllar önce burada oynadım. Daha önce oynanan maçların skorları üstümüzde baskı yaratmıyor. Biz Galatasaray'a karşı bu takımla oynamadık. Kazanmak istiyoruz."