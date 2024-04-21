Sözleşmesinin sonuna gelen Okan Buruk'un Galatasaray'daki geleceği belli oldu

Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Okan Buruk için sarı-kırmızılı yönetimden karar çıktı.

Galatasaray, 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi

Gözler Okan Buruk'a çevrildi

Yönetiminden karar çıktı

NE OLDU? Galatasaray ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Okan Buruk bu sezon da Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-kırmızılı ekip geçtiğimiz günlerde 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi. Böylece gözler sezon sonunda sözleşmesi biten Okan Buruk'a çevrilmişti. Okan Buruk'un sarı-kırmızılı ekipteki geleceği belli oldu.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un bütün konsantrasyonu şampiyonlukta. Deneyimli çalıştırıcı sezon bitmeden kontrat talebinde bulunmayacak ve Mayıs sonundaki başkanlık seçimi için yönetimin elini rahatlatacak. Okan Buruk'un bu yaklaşımı Galatasaray camiasında büyük takdir görürken Dursun Özbek yeniden seçilmesi halinde 50 yaşındaki teknik direktörle 1 değil, 2 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

DAHA FAZLASI: Dursun Özbek ayrıca Okan Buruk'un maaşına da hatırı sayılır bir zam yapacak.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Galatasaray'ın başında 50 maça çıkan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 38 galibiyet 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.