İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre İsviçre Milli Takımı oyuncusu, mevcut bir numara Thibaut Courtois ile (sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor) yapılacak sözleşme uzatma görüşmelerinin başarısız olması halinde Real Madrid'de Kraliyet ekibinin listesinde yer alıyor.

Buna göre Kobel, geçmişte Madrid ekibine zaten önerilmişti; Blancos'un yöneticileri bu nedenle 28 yaşındaki futbolcunun durumunu çok yakından takip ediyor.

Kobel'in Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Son olarak Sport Bild, BVB'nin İsviçreli file bekçisiyle yola kesinlikle devam etmek istediğini ve bu doğrultuda sözleşmesini erken uzatmayı arzuladığını yazmıştı.

Teknik direktör Niko Kovac'ın takımında 28 yaşındaki kaleci yıllardır tartışmasız bir numara bir konumunda. İsviçreli eldiven, Sarı-Siyahlılar formasıyla toplamda 221 resmi maçta sahaya çıktı (282 gol yedi, 72 maçta kalesini gole kapattı).

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Gregor Kobel, BVB ile sözleşmesini uzatacak mı?

Kobel'in Dortmund'da sözleşme uzatmaya ne ölçüde sıcak baktığı belirsizliğini koruyor. Geçmişte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisine dair sürekli söylentiler çıkmıştı; bunlar arasında Bayern Münih'in de bir dönem İsviçreliyi Manuel Neuer'in potansiyel halefi olarak değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Säbener Straße'ye transfer artık gündemden tamamen kalkmış durumda, zira Alman rekor şampiyonu Jonas Urbig'de veliahtını artık buldu. Buna rağmen Kobel'in Premier League'den çeşitli kulüplerin gözdesi olmayı sürdürdüğü belirtiliyor.