Bir aylık bekleyişin, evrak karmaşasının ve idari işlemlerin ardından Barcelona Atlètic, uzun süredir beklenen transferin Ciutat Esportiva Joan Gamper'e ulaşmasıyla nihayet rahat bir nefes aldı.

Katalan kulübü bugün çarşamba günü, 18 yaşındaki Ekvadorlu sol bek José Caicedo ile anlaştığını resmen açıkladı. Genç oyuncu sözleşmesini imzaladı ve teknik direktör Giuliano Bellieti yönetiminde hemen antrenmanlara başladı.

Caicedo geçen pazartesi Barcelona'ya ayak basmış ve hiç vakit kaybetmemişti; salı günü ilk antrenmanını yaptı, ardından çarşamba sabahı gençlik futbolu direktörü José Ramón Alexanko'nun katılımıyla Ciutat Esportiva'daki ofislerde resmen imza attı ve sonrasında ilk kez blaugrana forması ile göründü.

Transfer geçtiğimiz 13 Temmuz'da açıklanmış olmasına rağmen, oyuncu 20 Temmuz'daki belirlenen tarihte takıma katılmasını engelleyen idari işlemler nedeniyle Ekvador'da kalmak zorunda kalmıştı.

Caicedo, Ekvador ekibi LDU Quito'dan kiralık olarak yedek takıma katılıyor; anlaşmada belirli koşulların gerçekleşmesiyle zorunlu hâle gelebilecek 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Barcelona, fiziksel gücü, üstün hızı ve belirgin hücum eğilimi sayesinde modern bek olarak nitelendirilen genç oyuncuya çok güveniyor. Caicedo, Alejandro Baldé'yi rol modeli ve idolü olarak görüyor.

Caicedo, birkaç gün sonra Barcelona forması ile ilk dakikalarına çıkmaya aday hâle geldi; teknik direktör Bellieti'nin oynamaya hazır olduğunu görmesi hâlinde, Barcelona Atlètic gelecek cumartesi akşamı Vthe la Larga Stadı'nda L'Hospitalet ekibiyle hazırlık maçında karşılaşacak.