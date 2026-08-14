Hilal'in yıldızı Brezilyalı Malcom, Faysali karşılaşmasının ardından, "Lider" ile geleceği ve mevcut transfer döneminde ayrılma ihtimaline dair medyadan gelen tekrarlayan sorularla karşılaşınca sessizliğini bozdu.

Malcom, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Hilal'in Faysali'yi 4-2 mağlup ettiği maçın bitiminin ardından medyayla bir görüşme gerçekleştirdi; ancak röportaj hızla maçın olaylarından, oyuncunun takımdaki geleceği konusuna kaydı.

Brezilyalı oyuncu, Hilal'den ayrılma ihtimaliyle ilgili soruları kabul etmedi; kendisini kulüpten ayrılmakla ilişkilendiren söylentilerin tekrar tekrar gündeme getirilmesine öfkelendiği görüldü ve şu an odağının "Lider"i temsil etmek olduğunu vurguladı.

Ayrıca oku: İlk kez yaşanıyor: Yassine Bounou'nun Hilal'deki kalesine felaket bir rakam

Malcom öfkeli açıklamalarında, geleceğiyle ilgili yeni tartışmalara girmeyi ya da kendisiyle ilgili dolaşan haberlere yanıt vermeyi reddettiğine açık bir gönderme yaparak şöyle konuştu: "Şu anda Hilal'i temsil ediyorum ve burası maçın sorulacağı yer."

Brezilyalı yıldız bununla da yetinmedi, "Röportaja devam etmeyeceğim" dedikten sonra medya görüşmesini aniden sonlandırmaya karar verdi ve kendisine yöneltilen sorulardan ne kadar rahatsız olduğunu yansıtan bir tavırla oradan ayrıldı.

Malcom'un açıklamaları, geçtiğimiz dönemde Hilal'deki geleceğine dair haberlerin dolaşması gölgesinde geldi; ancak oyuncu son mesajıyla takımdaki varlığına açık bir odaklanma verdi. Geleceğiyle ilgili nihai karar ise transfer döneminin kalan süresinde "Lider"in yönetiminin elinde kalıyor.