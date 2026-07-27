Söylentilerden gerçeğe: Arbeloa, Real Madrid'den bir transferi bitirmek için bastırıyor

İngiliz kulübü Fulham'ın, Real Madrid'in yıldızı İspanyol forvet Gonzalo Garcia'yı transfer etme ilgisi, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın takımının hücum hattını fark yaratabilecek gerçek bir santrforla güçlendirme isteği doğrultusunda, sadece söylentilerden ciddi bir girişime dönüştü.

İngiliz gazetesi "The Athletic", kulübün oyuncuya olan resmi ilgisini ortaya çıkarırken, transferler konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, transferin başarısının tamamen Real Madrid'in tutumuna ve Kraliyet kulübünün koyacağı şartlara, özellikle de gelecekteki maddeler ya da yeniden satış yüzdesiyle ilgili olanlara bağlı olduğunu doğruladı.

Garcia, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Yan Diomande ve Rodrygo gibi yıldızları barındıran büyük hücum kalabalığı nedeniyle Real Madrid'de ilk on birde forma giyme şansının artık son derece sınırlı hale geldiğinin farkında; bu da sahada daha fazla süre garanti altına almak için ayrılık seçeneğini mantıklı kılıyor.

Real Madrid'in eski oyuncusu ve Fulham'ın mevcut teknik direktörü olan Arbeloa, transferi tamamlamak için eski kulübüyle olan güçlü ilişkilerinden faydalanmaya çalışıyor; ancak en büyük engel, öncelikle Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncunun ayrılığına onay vermesi gerekliliği ve bu henüz kesinleşmiş değil.

Romano'ya göre, Fulham yetkililerinin önümüzdeki saatlerde resmi görüşmelere başlamak ve transferin detaylarını ele almak üzere Real Madrid yönetimiyle iletişime geçmesi bekleniyor; bu adım, genç forvetin geleceğinde önemli bir dönüm noktası olabilir.