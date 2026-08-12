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Real Valladolid CF v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

"Söylenti": Elche, Barcelona oyuncusuna kapıyı kapatıyor

Transfers
H. Fort
Barcelona
La Liga
Elche
İspanya

Elche, genç oyuncuya olan ilgisini yalanladı

Transfer piyasasının tahminler ve yorumlarla dolup taştığı bir dönemde, La Liga'ya yeni dönen kulüplerden birinin yönetimi nezaket değil kararlılık mantığıyla hareket etmeyi tercih ederek, son günlerde güçlü bir şekilde gündemde olan hikâyelerden birine nokta koydu.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Javi Murcio'nun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında, Elche'nin genel menajeri Pedro Chinoca transfer dönemi konularına değindi. Bunların başında ise sağ bek Héctor Fort'un olası dönüşüyle ilgili konuşulanlar geliyordu.

Chinoca, ister kiralık ister kalıcı transfer yoluyla olsun, Fort'un bir sezon daha takımın kadrosuna dönme ihtimalini kesin bir dille reddederek, konuşulanları "transfer piyasasının söylentilerinden biri" olarak nitelendirdi.

Bu ret açıklaması, geçen sezon Barcelona'dan kiralık olarak oynayan 20 yaşındaki Fort'un, şu anda Hansi Flick yönetiminde hazırlık antrenmanlarına düzenli olarak katılmasına rağmen, Barça'nın teknik ekibinin 2026-2027 sezonuna yönelik planları dışında kalmaya devam ettiği bir dönemde geldi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, konuyu takip edenler, önceki döneminde Fort'a büyük güven veren teknik direktör Éder Sarabia'nın ayrılışının, kiralık sözleşmesinin yenilenme ihtimalini büyük ölçüde azalttığını ve yeniden dönüşüne dair her türlü senaryonun kapısını kapattığını düşünüyor.

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