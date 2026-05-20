Southampton, Premier League play-off'larından elendi, ancak pes etmiyor

Salı günü Football League, Southampton'ın Premier League play-off finaline çıkamayacağını açıkladı. Kulüp, The Saints'in bir çalışanının yarı finaldeki rakibi Middlesbrough'u casusluk yaptığı iddia edilen "Spygate" skandalı nedeniyle cezalandırıldı.

Championship'in üçüncü sıradaki takımı Çarşamba günü bir açıklama yaptı. Kulüp, hatalar yapıldığını kabul ediyor ve sorumluluğu üstleniyor. Açıklama, "Olanlar yanlıştı" sözleriyle başlıyor.

"Kulüp, EFL yönetmeliklerinin 3.4 ve 127. maddelerini ihlal ettiğini kabul etti. İlgili diğer kulüplere ve özellikle de bu sezon olağanüstü sadakat ve destekleriyle kulüpten daha iyisini hak eden Southampton taraftarlarına özürlerimizi sunuyoruz."

Yine de kulüp temyize gidiyor, çünkü onlara göre yaptırımlar ihlalle orantısız. Bununla birlikte, Leeds United ile bir karşılaştırma yapıyorlar. "Leeds United benzer bir ihlal için 200.000 sterlin para cezasına çarptırılırken, Southampton'dan 200 milyon sterlinin üzerinde değeri olan bir maça katılma şansı elinden alınmış oluyor - bu maç, teknik kadromuz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için çok büyük bir anlam ifade ediyor."

Kulüp, bu bağlamda bir yaptırımın kendiliğinden yerinde olduğunu vurguluyor. "Bir yaptırımın uygulanması gerektiğini kabul ediyoruz. Kabul edemediğimiz şey ise, ihlalle orantısız bir yaptırımdır."

Bu orantısızlık, açıklamanın sonunda bir kez daha vurgulanıyor. "Bunu söylüyoruz çünkü orantılılık, doğal adaletin bir ilkesidir. Komisyonun bir yaptırım uygulama hakkı vardı. Ancak bizim görüşümüze göre, İngiliz futbol tarihindeki önceki hiçbir yaptırımla açıkça orantısız bir yaptırım uygulama hakkı yoktu."

Southampton'ın diskalifiye edilmesi nedeniyle, Middlesbrough ve Hull City artık Premier Lig'e yükselme hakkı için mücadele ediyor. Maç, Cumartesi günü saat 16.30'da Wembley Stadyumu'nda başlayacak.