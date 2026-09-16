Souffian El Karouani, Benfica’daki ilk 11’deki ilk maçında hemen altın değerinde oldu

AC Milan, Avrupa Ligi sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Nihai zafer için ciddi adaylardan biri olarak görülen Rúben Amorim’in takımı, çarşamba günü Benfica’ya 0-2 yenildi. Souffian El Karouani, bir asistle Portekiz ekibi adına doğrudan büyük değer taşıdı.

Maça iyi başlayan taraf Benfica oldu ve 15 dakika sonunda öne geçti. Dodi Lukebakio, favori sol ayağına çekip topu soğukkanlı bir şekilde uzak köşeye kıvırdı: 0-1.

Sonraki bölümde iki takım başa baş bir oyun sergiledi, ancak bu fazla büyük fırsatlar yaratmadı. Benfica adına Georgiy Sudakov direğe takılırken, diğer tarafta Filippo Terracciano ve Ardon Jashari’nin denemeleri de sonuçsuz kaldı.

Milan adına sinir bozucu bir geceydi ve Amorim devre arasında iki oyuncu değişikliği yaptı. Bunun pek etkisi olmadı, çünkü 53. dakikada Benfica farkı ikiye çıkardı. İlk kez ilk 11’de başlayan El Karouani’nin pasında Jakub Kaminski, harika bir golle skoru 0-2’ye getirdi.

Bu darbenin ardından Milan toparlanamadı. Christian Pulisic yine de büyük bir fırsat yakaladı, ancak Benfica gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşamadı. Böylece San Siro’da hak edilmiş bir galibiyet elde ettiler.

Böylece El Karouani için de hareketli geçen bir yazın ardından önemli bir moral oldu. Sol bek, bu yaz FC Utrecht’ten bedelsiz olarak Al-Qadsiah’a transfer oldu, ancak dikkat çekici bir kural nedeniyle orada bir anda geri planda kaldı. Suudi Pro Lig kulüpleri, 23 yaş üstü en fazla sekiz yabancı oyuncu kaydedebiliyor; bu yüzden El Karouani kısa sürede bir çıkış yolu aramak zorunda kaldı.

Bu çözümü Benfica’da buldu ve sezonu burada kiralık olarak tamamlayacak. 25 yaşındaki Faslı oyuncu böylece beklenmedik şekilde Avrupa’ya dönme fırsatı yakaladı ve Lizbon’a transfer oldu. AC Milan karşısında ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı ve böylece hemen bir asist yaptı.