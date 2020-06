Sosyal Medyada Spor: Ara bitti, ligler geri dönüyor!

Ara bitti, ligler geri dönüyor!

1 yıl önce bugün , UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı.

#OnThisDay in 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ 🏆🏆🏆 SIX TIMES 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/3n76ZWaiJc

, İngiltere Premier Lig'in başlamasına 16 gün kala iyice sabırsızlanmışa benziyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 68 yaşında!

Takımca antrenmanlara başlayan 'dan mesaj: Tekrar birlikteyiz!

kuruluşunun 57. yılını kutluyor...

Marcel Schmelzer, 2013'ten bu yana Bundesilga'daki ilk golünü atınca kulübü buna kayıtsız kalamadı.

'nın sözleşmesini üç yıl daha uzattığı Mike James'in sayı bulmasını engellemek hiç de kolay değil...

Many memorable plays from @TheNatural_05 during his first season with @cskabasket 🔥#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/5ia7ltYzSP