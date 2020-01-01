Sosyal Medyada Spor: Ara bitti, ligler geri dönüyor!
Ara bitti, ligler geri dönüyor!
BU HAZİRAN...— mackolik (@mackolik) June 1, 2020
4 LİG...
4 KUPA...
HASRET SONA ERİYOR! 🔥
GERİ DÖNÜYORLAR! 🔥🔥 pic.twitter.com/5bUlRJFNzs
1 yıl önce bugün Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı.
#OnThisDay in 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 1, 2020
🏆🏆🏆 SIX TIMES 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/3n76ZWaiJc
Southampton, İngiltere Premier Lig'in başlamasına 16 gün kala iyice sabırsızlanmışa benziyor.
📆 JUNE— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 1, 2020
🔙 @premierleague
Anyone else? 🙌 pic.twitter.com/ZPig4Fi2Az
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 68 yaşında!
Şenol Güneş, 68 yaşında! 🥳— mackolik (@mackolik) June 1, 2020
🇹🇷 Gözü hep zirvede! pic.twitter.com/AQaqFaLK63
Takımca antrenmanlara başlayan Barcelona'dan mesaj: Tekrar birlikteyiz!
TOGETHER AGAIN. pic.twitter.com/IBnpOVq5tN— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 1, 2020
Bursaspor kuruluşunun 57. yılını kutluyor...
Bursasporumuzun Kuruluşunun 57. Yılı Kutlu Olsun#Bursaspor57Yaşında pic.twitter.com/5nIifFJ8vW— Bursaspor (@BursasporSk) May 31, 2020
Marcel Schmelzer, 2013'ten bu yana Bundesilga'daki ilk golünü atınca kulübü Borussia Dortmund buna kayıtsız kalamadı.
Torjubel: 2⃣0⃣1⃣3⃣ 🆚 2⃣0⃣2⃣0⃣ pic.twitter.com/N24tG2gJuZ— Borussia Dortmund (@BVB) June 1, 2020
CSKA Moskova'nın sözleşmesini üç yıl daha uzattığı Mike James'in sayı bulmasını engellemek hiç de kolay değil...
Many memorable plays from @TheNatural_05 during his first season with @cskabasket 🔥#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/5ia7ltYzSP— Turkish Airlines EuroLeague (🏠) (@EuroLeague) June 1, 2020
11 Haziran'da perdelerini yeniden açacak La Liga için Sevilla geri sayıma başlamış bile...
📸 Only 10 days to go... 🏋🏻♀️🔥#WeareSevilla #BackToWin pic.twitter.com/a6g8MLKzlP— Sevilla FC - #StayAtHome (@SevillaFC_ENG) June 1, 2020