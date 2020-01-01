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Sosyal Medyada Spor: Ara bitti, ligler geri dönüyor!

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Sporun hayatımıza yeniden dahil olduğu günlerde kulüpler ve sporcuların sosyal medya paylaşımlarına kısa bir bakış...

Ara bitti, ligler geri dönüyor!

1 yıl önce bugün Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı.

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