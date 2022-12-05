Soruşturma altındaki Juventus'u Adrien Rabiot'un annesi Veronica'nın itirafı yaktı

Borsa manipülasyonu nedeniyle ağır cezalarla karşı karşıya olan Juventus, Fransız oyuncunun annesinin yaptığı açıklamayla zor durumda kladı.

İtalya'da mali polisin incelemesi altında bulunan ve başkan Andrea Agnelli ile yönetim kurulu üyelerinin istifasıyla sarsılan Juventus'a bir darbe de Fransız yıldız Adrien Rabiot'un annesi Veronica Rabiot'tan geldi.

La Gazzetta dello Spor'ta yer alan habere göre Rabiot'un annesi Torino Savcılığına yaptığı açıklamada pandemide oyunculara yapılan gizli ödemeler nedeniyle kendisinin ve oğlunun hayak kırıklığı yaşadığını söyledi.

Veronica Rabiot'tan itiraf

Mali raporlarda oyuncuların pandeminin ilk dört ayında maaşlarındna feragat ettiğini açıklayan ancak bu süreçte oyunculara gizlice üç aylık ödeme yapıldığı ortaya çıkan Juventus'un borsa manipülasyonu nedeniyle ağır cezalarla karşı karşıya olduğu bilinirken, Rabiot'un annesi dört aylık maaş talebinde bulunduklarını ancak sadece üç aylık maaş aldıklarını söyledi.

Yaşanan süreçte Juventus yönetimi ile gizli bir anlaşma yapmayan tek ismin takımın emektar oyuncusu Giorgio Chiellini olduğu bilinirken, deneyimli oyuncu bu tarz bir anlaşma yerine beş yıllık sözleşme imzalamış ve kulübün elçisi olmaya karar vermişti. Kariyerini MLS takımlarından Los Angeles FC'de sürdüren İtalyan oyuncu bu sözleşme sayesinde Juventus'tan ödeme almayı sürdürüyor.