Sorin: Uzaylı Messi, Arjantin ile kupa kazanmayı hak ediyor

Arjantinli eski futbolcu Juan Pablo Sorin, Lionel Messi için "uzaylı" benzetmesi yaptı ve milli takımla başarılı olmasını umut ettiğini söyledi.

, River Plate, Brarcelona ve PSG gibi takımların formasını giyen Arjantinli eski futbolcu Juan Pablo Sorin, milli takımda kısa süre birlikte oynadığı hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Messi'yi durdurmanın imkansız olduğunu söyleyerek yıldız futbolcu için "uzaylı" benzetmesi yapan Sorin, Ole'ye verdiği röportajında şunları dile getirdi:

"Şansa bakın ki birlikte oynayabildik. Messi bir uzaylı, onu durdurmanın imkanı yok. Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao'ya karşı attığı golü gördünüz. Canavar gibiydi! Milli takımdaki ilk günlerinde sahayı onunla paylaşma fırsatım olduğu için cidden gurur duyuyorum."

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"Messi, milli takımın yeniden canlanışında lider bir rol üstlendi ancak orada hiçbir rekor kırmadı. Üzerindeki sorumluluğun farkındaydı. Umarım büyük bir turnuvada Messi ile başarı yakalarız. Bence sadece halkı değil; dünyanın dört bir yanındaki tüm Messi hayranları onun milli takımla büyük bir şey kazanmasını bekliyor."

Sorin, son 10 yılla Messi'nin yeteneği ve istikrarının çılgınca olduğunu ekledi:

"Topa resmen hükmediyor. Ona sahip oluyor ve yapılacak en zor şeyleri yapıyor. Topa ne zaman dokunsa belirleyici rol oynuyor. Bu yeteneğini fark ettiğinde sorumluluk aldı. Üstelik bunu yüksek sesle söylemedi, büyük laflar etmedi. Farklı formalar altında belirleyici ve lider olmayı hissetmek zor bir şey. Ancak en zoru, o oyun zekasını, o 'en iyi' olma özelliğini uzun yıllar boyunca sürdürebilmek. Bu çılgınca bir şey."