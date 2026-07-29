Sonunda: Real Madrid, Rodri için ilk teklifini sundu

Real Madrid, Manchester City'nin yıldızı Rodri'yi kadrosuna katmak için resmi girişimlerine başladı. Kraliyet kulübü, transferin gerçekleşme ihtimalini görüşmek üzere İngiliz kulübünün yönetimiyle ilk temaslarını kurdu. Bu adım, Merengue'nin İspanyol oyuncuya bakışında önemli bir değişimi temsil ediyor.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Real Madrid ve Manchester City, sözlü görüşmeler yoluyla ilk müzakerelere girdi. Bu arada Kraliyet kulübünün başkanı Florentino Perez, aylarca Rodri'yle anlaşma ihtimaline kapalı kaldıktan sonra transferde ilerleme için yeşil ışık yaktı.

Romano, Real Madrid'in transferi bitirmek amacıyla değeri 50 milyon euroyu aşan bir teklif sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, Rodri'nin Real Madrid içinde en büyük öncelik haline gelmesinin ardından geldi. Özellikle İspanya Milli Takımı'yla gösterdiği parlak performans ve Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından kulüp yönetimi, Manchester City oyuncusunu orta sahayı güçlendirmenin ve takıma oyunu organize edebilecek, maçların temposunu kontrol edebilecek bir oyuncu kazandırmanın ideal çözümü olarak görmeye başladı.

Rodri, Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmeli olsa da oyuncunun İspanya'ya dönme isteği, özellikle Real Madrid'in kendisini kadrosuna katmaya olan ilgisiyle birlikte, geleceğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Real Madrid, Rodri'nin yeni sezon hazırlıkları için Manchester City antrenmanlarına dönmesinden önce transferi bitirmek amacıyla müzakerelerini hızlandırmaya çalışıyor. Kraliyet kulübü, önümüzdeki günlerde İngiliz kulübünün yönetimiyle bir anlaşmaya varmayı umuyor.

Rodri transferi, Real Madrid'in koridorlarındaki basit bir ilgiden kulübün stratejik bir hedefine dönüşmüştü. Zira oyuncu, "Valdebebas"ta büyük beğeni topluyor. Ayrıca kendisiyle anlaşma fikri, onu takımdaki yeni projesinin temel parçalarından biri olarak gören teknik direktör Jose Mourinho'nun da desteğini aldı.

Real Madrid, ilk teklifinin Manchester City ile daha ciddi müzakerelerin kapısını açmasını ve kulübün bu yaz transfer döneminde attığı adımların en dikkat çekicisi olabilecek bir anlaşmanın önünü hazırlamasını umuyor.

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