Sonunda İngiltere… Kader, 21 yıl sonra Messi’ye yeni bir şans tanıyor

2026 Dünya Kupası yarı finali, Lionel Messi’ye uluslararası kariyerinde eksik kalan maçı sunacak; zira Messi, önümüzdeki Çarşamba günü ABD’nin Atlanta kentinde oynanacak maçta ilk kez Arjantin formasıyla İngiltere milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, özellikle 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde iki takım arasında yaşanan tarihi mücadelenin ardından, dünya futbolunun en büyük derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. O maçta Diego Armando Maradona, Arjantin’i 2-1’lik galibiyete taşımış ve iki gol atmıştı; bunlardan biri eliyle attığı bir goldu.

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Messi’nin uzun kariyerine rağmen, İngiltere, ister resmi ister dostluk maçlarında, hatta genç takımlar seviyesinde bile olsun, “Albirroja” ile karşı karşıya gelmediği tek büyük milli takım olarak kaldı. Beklenen yarı final maçı ise ona nihayet bu karşılaşma fırsatını sunuyor.

Arjantinli "TyC Sports" sitesinin 40 binden fazla okuyucusu, 2024 yılında yapılan bir ankette, Arjantin'in karşı karşıya gelmesini istedikleri en iyi büyük Avrupa rakibi olarak İngiltere milli takımını seçmişti. Bu karşılaşma nihayet gerçekleşti, ancak çok daha büyük bir etkinlikte, yani Dünya Kupası yarı finalinde.

İki takım arasındaki son karşılaşma, 12 Kasım 2005'te İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanan bir dostluk maçıydı. Messi, milli takım kadrosunda yer almasına rağmen, Macaristan karşısında oynadığı ilk uluslararası maçta kırmızı kart görmesi nedeniyle aldığı ceza nedeniyle maçı tribünden izlemişti.

O dönemde 18 yaşında olan Messi, ve Wayne Rooney’nin İngiltere adına geçici beraberlik golünü attıktan sonra, Hernán Crespo ve Roberto Ayala’nın golleriyle ülkesinin 2-1 öne geçmesini izledi; ancak İngilizler, Michael Owen’ın attığı iki golle 5 dakika içinde skoru tersine çevirerek maçı 3-2 kazandılar.