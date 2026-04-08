Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Sonuç aynı... Bayern Münih, Real Madrid'i alay konusu yapıyor

Real Madrid - Bayern Münih
Real Madrid rövanş maçında durumu tersine çevirebilecek mi?

Bayern Münih, dün Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında galip geldi.

Bayern Münih, 41. ve 46. dakikalarda Luis Díaz ve Harry Kane'in golleriyle 2-0 öne geçti, ardından Real Madrid'in forveti Kylian Mbappé 74. dakikada farkı 1'e indirdi.

İkinci maç, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak ve bu maçın galibi, Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Maçın ardından Bayern Münih, "X" platformundaki Arapça hesabından maçtan bir fotoğraf paylaşarak şu yorumu yaptı: "Çatıyı kapat ya da aç... Sonuç aynı."

Real Madrid, ses etkisi ve bunun sonucunda ortaya çıkacak taraftar gürültüsü gerekçesiyle Bayern Münih'in itirazlarına rağmen, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) nezdinde Santiago Bernabéu Stadyumu'nun çatısının kapatılması için talepte bulunmuştu.

Ancak UEFA, stadyumun sahibi olan kulübün bu tür kararları almasına sorun çıkarmadan izin verdiği için Real Madrid'in talebini kabul etti.

Reklam