Son zamanlarda çok konuşulan Leandro Paredes, Instagram üzerinden sesini duyurdu

İspanya’ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finali sonrasında Arjantinli oyuncuların tepkileri yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunlar arasında, Pazar gününden sonra en çok konuşulan isimlerden biri olan Leandro Paredes’in tepkileri de yer alıyor.

Orta saha oyuncusu, Instagram’da Dünya Kupası süresince ve hemen sonrasında, takım arkadaşlarıyla birlikte ya da tek başına çekilmiş birçok fotoğrafını paylaştı. “Teşekkürler, Arjantin. Seni seviyorum. Bugün ve sonsuza kadar,” diye başlıyor paylaşımının açıklamasına.

“Bugün bunu ruhumda büyük bir acı ile yazıyorum, çünkü ülkemize hak ettiği sevinci yaşatamadım. Ama aynı zamanda gururla dolu bir kalple de yazıyorum, çünkü elimizden gelen her şeyi yaptık ve bayrağımızı yeniden zirveye taşıdık.”

“Bu kadronun bir parçası olan herkese teşekkürler. Bu forma için her şeyini veren ve her maçın son saniyesine kadar mücadele eden bu oyuncu grubuna. Gelmiş geçmiş en iyi Arjantin kadrosunun bir parçası olmak bir onurdu!”

Paredes, Pazar akşamı Dünya Kupası finalinin son düdüğünün hemen ardından yaşanan bir olay nedeniyle gündeme geldi. Eric García ile tartışmaya girdi ve ardından Arjantinli oyuncu, yere düşen İspanyol savunma oyuncusuna tekme attı.

Gavi de bu kavgaya karıştı. Yeni görüntülerde, Gavi’nin Arjantinli orta saha oyuncusuna sert bir tokat attığı ve bunun üzerine Arjantinli oyuncunun çileden çıkarak Gavi’yi yere ittiği görülüyor.

FIFA, Paredes’in bu davranışı nedeniyle kırmızı kart görmediğini doğruladı. Ancak dünya futbol federasyonu, maçın kaotik son dakikalarıyla ilgili bir soruşturma başlatıyor.