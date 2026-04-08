Son umut... Zidane'ın hayaleti Real Madrid'i korkutuyor

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden elenmek üzereyken, bu sezonu kupa kazanamadan bitirme eşiğine geldi.

Bayern Münih, dün Salı akşamı Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda 2-1 galip gelerek, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme yolunda önemli bir adım attı.

İkinci maçın önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanması planlanıyor. Bu maçın galibi, Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki maçın galibi ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak.

İspanyol "Marca" gazetesi, Real Madrid'in 2020-2021 sezonundan bu yana ilk kez kupa kazanamadığı bir sezon geçireceğini yazdı.

Gazete, 2025-2026 sezonunun Real Madrid'in karanlık tarihine geçebileceğini de ekledi. Takım, Zinedine Zidane'ın teknik direktör olarak ikinci sezonu olan 2020-2021 sezonundan bu yana hiçbir şampiyonluk kazanmadan bir sezonu tamamlamamıştı.

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçen o sezonda Real Madrid, La Liga'da ikinci sırada yer aldı (şampiyonluğu Atlético Madrid kazandı) ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi, ancak burada Chelsea'ye elendi.

Diğer kupa turnuvalarındaki performansı ise hayal kırıklığı yarattı: İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'ya yenildi ve İspanya Kral Kupası'nda ilk turda Alcoyano'ya elendi.

Diğer yandan, Real Madrid bu sezon La Liga'da lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca İspanya Süper Kupası finalinde Katalan rakibine yenilirken, Kupa'da da Albacete'ye karşı çeyrek finalde erken elendi.

Real Madrid'in son umudu, Allianz Arena'da ev sahibi Bayern Münih'i geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek.

Ancak Real Madrid'in Almanya'da yenilip Avrupa kupalarından elenmesi kesinleşirse, 2025-2026 sezonu, şampiyonluklar açısından 2024-2025 sezonundaki kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezonu tamamlayacak; zira Real Madrid o yıl sadece yedi turnuvaya katılmış, ve sadece Avrupa Süper Kupası ile Kıtalararası Kupası'nı kazanmıştı. Bu durum, sonunda Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'in teknik direktörlüğünden ayrılmasına yol açmıştı.