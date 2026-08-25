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Crystal Palace FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Son saatlerin yarışı: Hilal, Sar transferinde Galatasaray'a rakip oldu

I. Sarr
Crystal Palace
Al Hilal
Galatasaray
Süper Lig
Premier Lig
Premier Lig
Senegal
İngiltere
Suudi Arabistan
Türkiye

İsmaila Sarr, yaz transfer döneminin son günlerini alevlendiriyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Senegalli milli forvet Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak için, mevcut yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala görüşmeler zincirine dahil oldu.

"Foot Mercato" sitesi, "Lider"in yönetiminin, geleceğinin "Selhurst Park"ta belirsizliğini koruduğu bir dönemde, İngiliz kulübü Crystal Palace ile sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğunu ortaya koydu. Şu ana kadar resmi bir teklif sunulmamış olsa da, Al-Hilal resmi bir teklif sunma ihtimaline karşı oyuncuyu doğrudan takip altında tutuyor.

Aynı zamanda Türk ekibi Galatasaray, Suudi girişimini boşa çıkarmak için hamlelerini yoğunlaştırıyor. Londra kulübüyle transferi kesinleştirecek bir mali anlaşmaya varmak için ileri düzeyde görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar, Senegalli yıldızın hizmetlerini kapmak amacıyla transfer döneminin son günlerinde Riyad ile İstanbul arasında kızışan bir yarışın habercisi oluyor.

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Sarr'ın, 2024 yazında Marsilya'dan Crystal Palace saflarına katıldığını hatırlatalım. Oyuncu, takımının deplasmanda Everton karşısında 2-0 kaybettiği Premier Lig'in yeni sezonundaki ilk maçında forma giymedi.

Sarr, geçen sezon Crystal Palace ile tüm kulvarlarda 45 maça çıktı; bu maçlarda 21 gol atıp 2 gol de asist yaptı ve Londra ekibiyle UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Ayrıca bu yaz Senegal Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldı ve 32'nci turda Belçika'ya yenilerek turnuvaya veda etmeden önce 4 gol kaydetti.

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