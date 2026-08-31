Hilal, etkili futbolcularından birinin en uzun soluklu hikâyelerinden birine perde indirdi ve dokuz yıl süren bir maceranın ardından savunmacı Ali el-Buleyhi ile yollarını ayırdı.

Hilal, salı sabahının ilk saatlerinde "X" platformundaki hesabından el-Buleyhi ile bir sözleşme fesih anlaşması imzaladığını duyurdu; böylece oyuncu, sözleşmesinde bir sezonu kalmasına rağmen resmen "Mavi"nin kadrosundan ayrılmış oldu.

Hilal, resmî sitesinde yayımladığı açıklamada şunları yazdı: "Prens Nevvaf bin Saad başkanlığındaki Hilal Kulübü Şirketi Yönetim Kurulu, Hilal ilk futbol takımı oyuncusu Ali el-Buleyhi ile yapılan sözleşme fesih bedelini üstlenmesi nedeniyle Kraliyet Ailesi Prensi Velid bin Talal'a teşekkür ve şükranlarını sundu."

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulu, Hilal'e destek veren tutumları ve kulübün çeşitli dönemlerindeki uzun soluklu katkıları nedeniyle Prens hazretlerine derin takdirlerini dile getirerek, Prens hazretlerinin girişimlerinin Hilal ile köklü tarihî bir ilişkinin devamı ve kulübün mücadelesine ile hedeflerine yönelik sürekli bir destek niteliği taşıdığını vurguladı."

El-Buleyhi, 2017 yazında Fetih'ten Hilal'e katılmış ve bu yaza kadar takımdaki yolculuğunu sürdürmüştü. Geçen sezonun ikinci yarısında altı ay süreyle kiralık olarak Şebab'a geçişine tanık olunmuştu.

Savunmacının kiralanması, Hilal teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin planlarının dışında kalması ve teknik direktörün ona güvenmek istememesinin ardından gerçekleşti.

Eski millî oyuncu, Hilal'in Avusturya'daki hazırlık kampından çıkarılmış, ardından son dönemde antrenmanlarını gruptan uzak, bireysel olarak yapmıştı.

El-Buleyhi, Hilal'deki yolculuğunda çeşitli kulvarlarda 263 maça çıktı, 23 gol attı ve el-Şarku'l-Avsat'a göre 14 kupanın kazanılmasına katkı sağladı.

Ayrıca oku: İttihad'ın radarına Aston Villa'nın kanadı takıldı

Ayrıca oku: İmkânsızın adamı: Arjantin Devlet Başkanı Messi'ye veda etti