Bunu, FC Bayern ile birlikte "Red & Gold" ortak girişimini yürüten MLS kulübü, haziran ayı sonunda kendi internet sitesinde yayımladığı ve şimdiye kadar pek dikkat çekmeyen bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Los Angeles Football Club (LAFC), uluslararası gençlik ağında stratejik bir yeniden yapılanmaya gittiğini ve İsviçre kulübü Grasshopper Club Zürich’teki çoğunluk hissesini Bridge Football Group Switzerland AG’ye devrettiğini bugün açıkladı."

Böylece Alman rekortmen için kendi yetenek gelişimindeki kritik bir durak ortadan kalkmış oldu. Grasshoppers, yıllar boyunca Münih ekibinin genç oyuncuları için bir ara durak işlevi gördü.

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FC Bayern hangi oyuncuları Grasshoppers Zürih’e kiraladı?

Bir yetenek, kulübün kendi Regionalliga takımına fazla güçlü geliyor ancak Säbener Straße’deki yıldızlar topluluğu içinde henüz kendine yer bulamıyorsa, İsviçre Süper Ligi’ne atılan adım biçilmiş kaftan bir ara durak olarak öne çıkıyordu.

FC Bayern açısından bu model sadece sportif değil, mali anlamda da olumlu sonuç verdi. Bunun en güncel örneği Jonathan Asp Jensen. 20 yaşındaki Danimarkalı, Zürih formasıyla 40 resmi maçta dokuz gol kaydetti.

Her ne kadar bu performans artışı sonunda profesyonel takım teknik direktörü Vincent Kompany yönetiminde kalıcı bir kadro yeri için yeterli olmasa da, mali sonuç yine de kârlı oldu: İspanya birinci ligine yükselen La Coruna, orta saha oyuncusunu 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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Zürih taraftarları yatırımcı modeline karşıydı

Nestory Irankunda da benzer bir yol izledi. Yine 20 yaşında olan Avustralyalı, Grasshoppers’ta kiralık olarak forma giyerek maç pratiği kazandı ve 2025’te İngiltere Championship ekibi FC Watford’a satılmasıyla Münih kulübünün kasasına 3 milyon euro daha girdi. Üstelik bununla da sınırlı değil: Avustralya milli takım oyuncusunun, bir kez daha transfer olarak yaklaşık 18 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon’a gitmesi bekleniyor, bonservisin yüzde 40’ı Bayern’e gidecek; yani 7,2 milyon euro.

Münih ekibi, Lovro Zvonarek’i de (geçen temmuz ayında 1,5 milyon euro karşılığında Estrela Amadora’ya transfer oldu) ve Grayson Dettoni’yi de (kiralığın ardından Darmstadt 98 tarafından bonservisiyle alındı) İsviçre’ye göndermişti.

Kaliforniya’daki MLS kulübü ile İsviçreliler arasındaki ortaklığın şimdi aniden sona ermesinin yapısal nedenleri de var. Özellikle Zürih taraftarlarının çekirdek grubu, uluslararası yatırımcı modeline en başından itibaren son derece eleştirel yaklaştı.

Los Angeles, Innsbruck iş birliğine odaklanıyor

LAFC şimdi bunun sonuçlarını alıyor ve Avrupa kıtasındaki faaliyetlerini yeniden düzenliyor. Amerikalılar, gelecekte öncelikle Avusturya ikinci lig ekibi Wacker Innsbruck ile iş birliğine odaklanmak istiyor.

Ancak yeni üsler arayışı tamamen sona ermiş değil: Edinilen bilgilere göre Amerikalılar, Avrupa pazarını yeni bir kulüp yatırımı arayışıyla yakından izlemeyi sürdürüyor. Uygun bir hedef bulunması halinde FC Bayern de gelecekte yeniden yeni bir gelişim platformundan faydalanabilir.