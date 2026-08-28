Arsenal'in yıldızı Brezilyalı Gabriel Martinelli, devam eden yaz transfer döneminde Hilal'e transfer olmaya yaklaştı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Gabriel Martinelli, Hilal'e transfer için yeşil ışık yaktı; şu anda sözleşmeler gözden geçiriliyor."



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Transfer uzmanı sözlerine şunları ekledi: "Hilal ve Arsenal, 65 milyon euroyu aşan bir transferde son rötuşları yapıyor; her şey artık müzakerelerin son aşamalarına doğru ilerliyor."

Romano sözlerini şöyle tamamladı: "Martinelli'nin Hilal ile yapacağı sağlık kontrolünün tarihi yakında belirlenecek."

Martinelli, geçen sezon Arsenal forması altında 53 maça çıktı ve bu maçlarda çeşitli kupalarda 11 gol atmayı, 7 asist yapmayı başardı.



