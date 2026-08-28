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Son dokunuşlar: Martinelli bir ayağını Hilal'e attı

Transfers
G. Martinelli
Al Hilal
Arsenal
Premier Lig
Premier Lig
Brezilya
Suudi Arabistan
İngiltere

Beklenen katkıyı Zaim'e sağlayabilecek mi?

Arsenal'in yıldızı Brezilyalı Gabriel Martinelli, devam eden yaz transfer döneminde Hilal'e transfer olmaya yaklaştı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Gabriel Martinelli, Hilal'e transfer için yeşil ışık yaktı; şu anda sözleşmeler gözden geçiriliyor."

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Transfer uzmanı sözlerine şunları ekledi: "Hilal ve Arsenal, 65 milyon euroyu aşan bir transferde son rötuşları yapıyor; her şey artık müzakerelerin son aşamalarına doğru ilerliyor."

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Romano sözlerini şöyle tamamladı: "Martinelli'nin Hilal ile yapacağı sağlık kontrolünün tarihi yakında belirlenecek."

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Martinelli, geçen sezon Arsenal forması altında 53 maça çıktı ve bu maçlarda çeşitli kupalarda 11 gol atmayı, 7 asist yapmayı başardı.

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