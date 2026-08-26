Dünya futbolunun temellerini sarsan peş peşe gelen iki gelişmede, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", FIFA turnuvalarını boykot etme yönündeki eşi görülmemiş tehdidini geri çekmeye hazırlanırken, Uluslararası Federasyon Başkanı Gianni Infantino, Avrupa futbolunun kalesi İtalya'nın destekçileri listesinden çekilmesiyle ağır bir darbe aldı.

Konuya vakıf kaynaklar bugün çarşamba "Reuters" ajansına, UEFA'nın, FIFA'dan Dünya Kupası ve büyük turnuvalardaki ticari payların satışına yönelik planları yeniden gündeme getirmeyeceğine dair kesin güvenceler almasının ardından boykot kararından resmi olarak geri döneceğini açıkladı. Söz konusu plan, geçen ay krizi patlatan ve UEFA üyesi 55 federasyonu toplu bir boykotta anlaşmaya iten plandı.

Bu zorunlu geri adım, 5 Eylül'de Polonya'da başlayacak 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla sportif bir felaketten kaçınmak için geldi; zira boykot, genç kadın futbolcuların koca bir kuşağını "hayatlarının fırsatı"ndan mahrum edecekti.

Reuters, müzakerelere katılan üst düzey bir kaynağa dayanarak şunları aktardı: "Bu UEFA için bir yenilgi değil, aksine genç oyuncuların hayatlarının fırsatına zarar vermekten kaçınma gerçeğinin ta kendisidir. Değişim yönündeki çabalar ve kararlılık sürecek."

Kaynaklar, UEFA yetkililerinin yarın perşembe Monako'da yapılacak kritik toplantıda İcra Kurulu'na ve federasyon başkanlarına, FIFA'nın geçen temmuz ayında tartışmalı önerisini geri çekmesinin ardından boykotun kaldırılması koşullarının yerine getirildiğini bildireceğini doğruladı.

Infantino stratejik bir müttefikini kaybediyor

Infantino'ya yönelik ikinci ve daha ağır bir darbede ise, İtalya Futbol Federasyonu FIGC, mevcut başkanın gelecek mart ayındaki seçimlerde dördüncü bir dönem için adaylığına verdiği desteği geri çektiğini açıkladı.

İtalya Federasyonu sert ifadeler içeren açıklamasında şöyle dedi: "Bu karar, FIFA Başkanı'nın uluslararası müsabakaların yönetimi ve geliştirilmesine ilişkin son dönemdeki girişimleri konusunda tutumumuzu -UEFA ve başkanı Aleksander Ceferin ile tam mutabakat içinde- açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır."

Bu kararla İtalya, Infantino'dan uzaklaşan federasyonların giderek büyüyen listesine katıldı. Avrupa Ligler Birliği Başkanı Claudius Schäfer ise "The Athletic" gazetesine yaptığı açıklamalarda bu dönemi geleceği olmayan bir dönem olarak nitelendirerek, FIFA'nın köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

FIFA başkanının artan yalnızlığı

Infantino üzerindeki baskılar eşi görülmemiş biçimde artıyor; aynı anda üç kıtadan istifa çağrılarıyla karşı karşıya: UEFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF. Ayrıca kendisine güvensizlik oyu verilmesine yönelik görüşmeler de sürüyor.

Hâlâ Afrika ve Güney Amerika federasyonlarının desteğini alsa da, kıtasal federasyonları aşarak doğrudan üyelere yönelme girişimleri, tarihinin en sert muhalefetine sahne olması beklenen mart seçimleri öncesinde son bir hayatta kalma çabası gibi görünüyor.