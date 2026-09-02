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Abobakr El Mokadem

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Son dakikada: Abdessamad Ezzalzouli'nin Premier Lig'e transferinin çökme perde arkası

Transfers
Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
Everton - M. United
Everton
M. United
Premier Lig
A. Ezzalzouli
İspanya
İngiltere
Fas

Barcelona, satış bedelinin yüzde 20'sini elinde tutuyor

Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Real Betis'in yıldızı Faslı Abdüssamed Ezzalzuli'nin İngiltere Premier Lig'e transfer anlaşmasının, dün salı günü sona eren yaz transfer döneminin son gününde başarısız olmasının perde arkasını ortaya koydu.

Ezzalzuli, geçen sezon Real Betis ile üstün performanslar sergiledi, ancak ağır bir sakatlık nedeniyle son Dünya Kupası'nda yer alamadı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Real Betis dün Everton'un Faslı kanat oyuncusu Abdüssamed Ezzalzuli için 43 milyon euroya (35 milyonu sabit, kalanı bonuslar) ulaşan teklifini reddetti. Oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 60 milyon euro olup, Barcelona satış bedelinin yaklaşık %20'lik bir yüzdesini elinde tutuyor.

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Everton, transfer döneminin son gününde hayal kırıklığı dolu bir gün yaşadı; kulübün, anlaşmayı finanse etmek için Beto ve Iliman Ndiaye'yi çoktan satmış olmasına rağmen, sağlık kontrolünü geçen forvet Folarin Balogun'u (Monaco) kadrosuna katma girişimleri başarısız oldu.

Joshua Zirkzee (Manchester United) ve Tammy Abraham'ı (Aston Villa) kadroya katma girişimleri de başarısız olunca, kulüp Faslı yıldızı transfer etmek için çaresiz bir hamleye yöneldi, ancak Real Betis teklifi reddetti.

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