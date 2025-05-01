SON DAKİKA: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular! Galatasaray'a büyük şok...

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Victor Osimhen ile alakalı son dakika gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A kulübü Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen, kısa sürede sar-kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu.

Nijeryalı golcünün yazın kendisibe nasıl bir yol çizeceği ise merak konusu. Cimbom, dünyaca ünlü santrforu kadrosunda tutmak istiyor ancak bu hiç kolay değil.

Çünkü İngiltere Premier Lig kulüpleri başta olmak üzere birçok dev takım Victor Osimhen'in peşinde. Son gelen haberler ise Galatasaray için pek iç açısı değil

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Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen transferinde yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, oyuncunun bonservisi için Napoli'nin indirime gittiğini yazdı.

Victor Osimhen için Al-Hilal sürprizi

İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, Osimhen'i transfer etmek isteyen kulüpler arasına dahil oldu.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in, oyuncunun serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olmasına rağmen Suudi Arabistan kulübünden gelecek olan 65 milyon euro civarında bir teklifi kabul edebilir.

Ancak habere göre bunun gerçekleşmesi için resmi teklifin haziran ayında yapılması gerekiyor.

Öte yandan Premier Leauge'den oyuncuyla ilgilenen kulüpler, bonservisi ve talep edilen maaşı yüksek buldukları için transferde geri adım attı.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maçta 31 gol ve 8 asist yaptı.