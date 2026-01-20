SON DAKİKA | Tammy Abraham'ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'ta ayrılık...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir futbolcuya daha veda etmeye hazırlanıyor. Rafa Silva için Benfica ile anlaşan Siyah beyazlılarda, Tammy Abraham da Aston Villa yolunda. 6 ay önce Beşiktaş'a imza atan Abraham'ın da ayrılık olasılığı her geçen gün artıyor.

Aston Villa'ya "Evet" diyen İngiliz golcü, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Demir Ege Tıknaz'ı da Braga'ya 7,5 milyon euro'ya satacak Beşiktaş'ta gözler artık gelecek isimlerde. Beşiktaş'ta transfer döneminde bugüne kadar Mert Günok, Svensson, Jurasek, Paulista ve Ricardo ile yollar ayrılmıştı.

Tammy Abraham, başladığı yere geri dönüyor

Tammy Abraham, 2 Ekim 1997 yılında İngiltere'nin Londra eyaletinde bulunan Camberwell bölgesinde dünyaya geldi. Abraham, İtalyan kulübü Milan'da ve İngiltere millî takımında forvet pozisyonunda görevler yaptı.

Chelsea'nin akademisinden yetişen Abraham, kulübü adına ilk profesyonel maçına 2016 yılında çıktıktan sonra Championship takımı Bristol City'de bir sezon kiralık oynadı. Orada, kulübe özel sezonun oyuncusu, sezonun genç oyuncusu ve en golcüsü ödülü kazanarak tek sezonda bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Ardından Swansea City'de de bir sezon kiralık oynamış, ancak takımı sezonun sonunda Premier League'den küme düştü. 2018 yılında bu sefer Aston Villa'ya kiralanmış ve orada kulübü adına 25 gol atarak 1977'den beri bunu başaran ilk futbolcu oldu.