SON DAKİKA | Metteo Guendouzi, Fenerbahçe'de! Bonservisi dudak uçuklattı...

Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçında dün akşam Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi olan Fenerbahçe transferde gaza bastı...

Ocak ayında ilk transfer olarak Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, ikinci transferini de yapıyor.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Lazio'nun Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile prensipte anlaşma sağlanmıştı. Kulüpler arasında pazarlıklarda da mutlu sona ulaşıldı.

Lazio ile de anlaşma sağlandı!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile Lazio, Matteo Guendouzi transferinde bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon euro'ya anlaşma sağladı.

Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre ise bir önceki teklif 27 milyon euro'ydu ve İtalyan kulübü bun kabul etmedi. Dün gece geç saatlerde yapılan pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyu İstanbul'a getirip cumartesi günü Galatasaray maçında oynatabilmesi için İtalya'ya seyahat planlaması yaptığı bildirildi. Oyuncunun sözleşme süresinin 4,5 yıllık olduğu gelen bilgiler arasında.