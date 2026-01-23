SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi açıklandı!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Napoli'de forma giyen Hollandalı sol kanat Noa Lang'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yıldız oyuncunun alacağı maaş ve transferindeki mali detaylar belli oldu.

26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Lang ne söyledi?

İstanbul'da taraftarların karşıladığı Noa Lang, basın mensuplarına "Çok mutluyum burada olduğum için. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, instagram'da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu." açıklamasını yaptı.

77 numaralı formayı giyecek olan Noa Lang, Galatasaray'dan 1 milyon 750 bin Euro maaş alacak. Galatasaray'da Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray'dan resmi açıklama

Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Noa Noell Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.