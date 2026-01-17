SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye N'Golo Kante şoku! Suudi Arabistan'dan gelen haber kahretti...

Son olarak Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor... Sarı-lacivertli kulüpte transfer komitesi, iki gece önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yöneticiler burada hem N'Golo Kante hem de Youssef En-Nesyri ile alakalı görüşmeler yürütüyor.

Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre Al-Ittihad-Al Ettifaq maçının ardından Fenerbahçe yetkilileri, N’Golo Kante için Arabistan kulübü ile görüştü.

Al-Ittihad Sportif Direktörü Ramon Planes, Sergio Conceicao’nun Kante’yi sezon sonuna kadar takımda tutmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe, Kante'yi hemen transfer etmek istiyor

Bu işi yaza bırakmak istemeyen Fenerbahçe ise yarın temaslarını sürdürecek. Kante’nin önümüzdeki 48 saatteki tavrı, transferin hemen tamamlanması konusunda anahtar rol oynayacak.

Fransız yıldız, Al-Ittihad ile 102 maça çıktı. Kante, 102 karşılaşmada 9 gol 10 asistle oynadı. Arap kulübü ile yazın sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 4.5 milyon euro.

Kante'nin, 2026 Dünya Kupası'nda 'daha fit' olabilmek için daha rekabetçi bir ligde oynamak istediği gelen bilgiler arasında.