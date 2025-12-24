Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre Fenerbahçe, bugün öğle saatlerinde Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın temsilcisiyle final görüşmesini yaptı ve 4,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2 Ocak'ta oyuncunun serbest kalma bedelini (5 milyon 750 bin Euro) Samsunspor'un hesabına yatıracak ve Musaba sözleşmeyi imzalayacak.

Sol kanat oyuncusu, 6 Ocak'ta Samsunspor'a karşı Adana'da oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecek.

Anthony Musaba'nın Samsunspor kariyeri

Anthony Musaba, Samsunspor formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 22 maça çıktı.

Yıldız futbolcu söz konusu 22 karşılaşmada 6 gol atıp 4 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı.

Musaba'nın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 4,5 milyon euro.