SON DAKİKA | Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in yıldızı ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre Fenerbahçe, bugün öğle saatlerinde Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın temsilcisiyle final görüşmesini yaptı ve 4,5 yıllık anlaşma sağlandı. 

Sarı-lacivertli kulüp, 2 Ocak'ta oyuncunun serbest kalma bedelini (5 milyon 750 bin Euro) Samsunspor'un hesabına yatıracak ve Musaba sözleşmeyi imzalayacak. 

Sol kanat oyuncusu, 6 Ocak'ta Samsunspor'a karşı Adana'da oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecek.

Anthony Musaba'nın Samsunspor kariyeri

Anthony Musaba, Samsunspor formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 22 maça çıktı. 

Yıldız futbolcu söz konusu 22 karşılaşmada 6 gol atıp 4 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı. 

Musaba'nın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 4,5 milyon euro.

0