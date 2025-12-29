SON DAKİKA | Fenerbahçe'de şok ayrılık! Transferi duyuruldu...

Bir süredir Trabzonspor'un radarında olduğu ifade edilen Fenerbahçeli yıldız Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'a Rusya'dan da teklif var.

CSKA Moskova, Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın için kiralama ücreti olarak 500 bin Euro teklif etti.

Satın alma opsiyonu için ise ilk teklif 5 milyon euro. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

23 maçta 2 asist

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp sadece 863 dakika süre alabilen Oğuz Aydın, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın için Alanyaspor'a 2024-25 sezonu başında 6 milyon Euro bonservis ödemişti.

Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe performansı

Milli futbolcu Fenerbahçe kariyerinde toplamda 54 maça çıktı. Oğuz Aydın söz konusu 54 karşılaşmada 7 gol atıp 10 gol atarak 17 gole direkt katkı sağladı.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.