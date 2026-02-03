SON DAKİKA | Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi iptal! Büyük kriz...

Fenerbahçe'nin uzun süredir uğraş verdiği N'Golo Kante transferinde Al-Ittihad ile anlaşmaya varmıştı. Ancak geçtiğimiz gece saniyelerle yarışan sarı-lacivertli ekibin beklemediği gelişmeler yaşandı.

Guendouzi, Musaba, Mert Günok ve Sidiki Chérif'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler N'Golo Kante transferine çevrilmişti. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki Fransız yıldız için yoğun çaba sarf ederken beklenmeyen sorunlar yaşandı.

Suudi Arabistan'a çıkarma yapan Fenerbahçeli yöneticiler, Al Ittihad'dan N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Youssef En-Nesyri de Suudi Arabistan ekibinin yolunu tutacaktı.

Saniyelerle yarışıldı ancak olmadı

Suudi Arabistan'da transfer döneminin geçtiğimiz gece kapanması nedeniyle transferin gerçekleşmesi için saniyelerle yarışıldı. Hatta Suudi Arabistanlı yetkililerce evrakların tamamlanması için iki ekibe ek süre de tanındı.

Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre Fenerbahçe’nin N’Golo Kanté, Al-Ittihad’ın Youssef En-Nesyri transferleri için gerekli belgeler sisteme yüklendi ancak verilen ek sürede onaylanmadı.

Fenerbahçe, Al-Ittihad ve Kanté, Suudi Pro Lig’den özel izin ve süre uzatımı talep etti; henüz geri dönüş olmadı.