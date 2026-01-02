Lookman Atalanta 2025-2026Getty Images
Can Özer

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Ademola Lookman ile anlaşma sağladı! Sıra Alexander Sörloth'ta...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ademola Lookman ile anlaşma sağladı. Şimdi sıra İtalya Serie A kulübü Atalanta ile müzakerelere geldi. İşte detaylar...

beIN SPORTS'un haberine göre; devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ademola Lookman ve Alexandr Sörloth transferlerinde mutlu sona çok yaklaştı.

Fenerbahçe’de futbol şubesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Lookman transferinde sona gelebilmek için Atalanta yetkilileri ile görüşmeye İtalya'ya gitti.

Bu arada yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandığı da gelen bilgiler arasında. 2025/26 sezonunda Atalanta ile 16 maçta boy gösteren Lookman; 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Alexander Sörloth da bitebilir

Ayrıca forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Süper Kupa yarı final maçının ardından Sörloth transferi görüşmelerinde bulunmak için İspanya’da olacak.

Bu sezon Atletico Madrid forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Norveçli santrfor, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Süper Kupa
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Samsunspor crest
Samsunspor
SAM
