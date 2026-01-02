beIN SPORTS'un haberine göre; devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ademola Lookman ve Alexandr Sörloth transferlerinde mutlu sona çok yaklaştı.

Fenerbahçe’de futbol şubesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Lookman transferinde sona gelebilmek için Atalanta yetkilileri ile görüşmeye İtalya'ya gitti.

Bu arada yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandığı da gelen bilgiler arasında. 2025/26 sezonunda Atalanta ile 16 maçta boy gösteren Lookman; 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Alexander Sörloth da bitebilir

Ayrıca forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Süper Kupa yarı final maçının ardından Sörloth transferi görüşmelerinde bulunmak için İspanya’da olacak.

Bu sezon Atletico Madrid forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Norveçli santrfor, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.