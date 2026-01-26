SON DAKİKA | Beşiktaş, Tammy Abraham transferini resmen duyurdu!

Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan İngiliz golcü Tammy Abraham'ın bonservisi 13 milyon Euro karşılığında AS Roma’dan alındı.

Beşiktaş ne söyledi?

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."

Aston Villa ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın Abraham'ın bonservisini almasının ardından İngiliz futbolcuyu Premier Lig kulübü Aston Villa'ya satması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın Aston Villa ile 21 milyon Euro ve Yasin Özcan'ın bonservisi karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Tammy Abraham'ın 2025-26 sezonu performansı

İngiliz santrfor Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 26 maça çıktı. Tammy Abraham, söz konusu 26 karşılaşmada 13 gol atıp 3 asist yaptı.

Yıldız futbolcunun yakın zamanda İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.