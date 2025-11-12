SON DAKİKA: TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı! Bahis operasyonunda sürpriz gelişme...

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın oyuncuları Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbirinin kaldırıldığını açıkladı. TFF'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

Türkiye bir süredir bahis operasyonunu konuşuyor. Binin üzerinde profesyonel futbolcunun bahis yaptığı iddia ediliyor.

Savcılık, soruşturmayı genişletirken bu operasyon kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da tutuklandı.

Ersin Destanoğlu, Necip Uysal ve Eren Elmalı gibi Süper Lig'in üst düzey futbolcuları da tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmişti.

Şimdi ise Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbir kararları, tıpkı hakem Zorbay Küçük'te olduğu gibi kaldırıldı.