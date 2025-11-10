SON DAKİKA: Süper Lig'de bahis oynayan futbolcular açıklandı! Ligler erteleniyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, bahis operasyonunda yer alan futbolcuların isimlerini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray forması giyen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da yer alıyor.

Listede yer alan oyuncular, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SÜPER LİG'DEN 26 FUTBOLCU

Süper Lig'den sevk edilen oyuncuların tamamı şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal.

ALANYASPOR: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt.

RİZESPOR: Efe Doğan, Furkan Orak.

GALATASARAY: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı.

GAZİANTEP FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare.

GÖZTEPE FK: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız.

ANTALYASPOR: Kerem Kayaarası.

EYÜPSPOR: Mükremin Arda Türköz.

KASIMPAŞA: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar.

FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci.

SAMSUNSPOR: Celil Yüksel.

TRABZONSPOR: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu.

KONYASPOR: Adil Demirbağ, Alassane Ndao.

KAYSERİSPOR: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak.

Bu arada Eren Elmalı, PFDK'ye sevk edildiği için Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosundan çıkarıldı.