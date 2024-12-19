Suudi Pro Lig'de forma giyen Liverpool'un eski yıldızı Roberto Firmino, Süper Lig'e geliyor.

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi iyice yaklaşırken Fenerbahçe'nin kadrosuna yapacağı takviyeler merak konusu oldu.

Sarı-lacivertli ekibin Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın transferi için devrede olduğu iddia ediliyordu.

Ancak şimdi ise Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'dan başka bir yıldızın peşinde olduğu ileri sürüldü.

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Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan medyasından SBA Sport canlı yayınında Al Ahli forması giyen Roberto Firmino'nun takımdan ayrılacağı belirtilirken Brezilyalı yıldızın Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi.

Canlı yayında, programın sunucusu Firmino - Fenerbahçe transferini duyururken yorumculardan da iddiayı doğrulayan değerlendirmeler yapıldı.

Roberto Firmino'nun güncel piyasa değeri ne kadar?

İngiliz devi Liverpool'da gösterdiği performanslarla dünya futboluna damgasını vuran Firmino 2023 yılında Al-Ahli'nin yolunu tutmuştu.

Suudi Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki yıldız golcünün piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 19 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.