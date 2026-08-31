Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, bugün pazartesi günü Arjantin Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Messi, "Instagram" hesabında paylaştığı resmi açıklamada şunları yazdı: "Final maçının üzerinden bunca zaman geçtikten ve uzun bir düşünme sürecinin ardından, herkese milli takımdaki kariyerimi sonlandırmaya karar verdiğimi açıklamak istiyorum."

Şunları da ekledi: "Acı veren bir karardı ve hâlâ içimin derinliklerinde acı veriyor, ancak zamanın geldiğinin farkındayım. Yemin ederim ki her zaman elimdeki her şeyi ortaya koydum, yalnızca her şeyi kazandığımız son yıllarda değil, ondan önce de. Bu forma için, sizi mutlu etmek ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için her zaman savaştım ve sahip olduğum her şeyi verdim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geriye fazla bir şey kalmadı, aşamalar sonuna gelmeye başladı ve bu, bana çok acı veren aşamalardan biri. Milli takımla birlikte olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Elimdeki her şeyi tükettim ve sunacak daha fazla bir şeyim kalmadı, üstelik fırsatlarını hak eden bir grup harika genç oyuncu da var."

Şöyle devam etti: "20 yıl boyunca gösterdiğiniz bu sevgi için teşekkür ederim. Sahanın içinden seslerinizi duymayı çok özleyeceğim, artık ben de sizden biri olacağım; her zaman iyi ve kötü günlerde, özellikle de zor zamanlarda dışarıdan milli takımı destekleyeceğim ve arkasında duracağım."





Sözlerine şöyle ekledi: "Her zaman yanımda olduğu ve zor da olsa bu son derece güzel yolculukta bana eşlik ettiği için aileme teşekkür ederim. Bu yolculuğu paylaşma fırsatı bulduğum her teknik direktöre, takım arkadaşına ve yöneticiye teşekkür ederim. Bu süre boyunca yaşadığım unutulmaz anıları ve anları hep yanımda taşıyacağım."

Şu sözlerle bitirdi: "Takım arkadaşlarımla birlikte, hep hayalini kurduğumuz anları size yaşattığım için huzur ve gurur duyarak ayrılıyorum. Tüm bunları sizinle yaşamak çılgıncaydı. Sizi seviyorum!.. Beni Arjantinli yaptığı için Tanrı'ya şükürler olsun.. Yaşasın Arjantin!"

Messi, veda açıklamasını tamamladıktan sonra bir not yazarak şunları söyledi: "Bu sözleri 21 Temmuz'da, final maçından iki gün sonra yazdım.. Ve bugün, babama olanlardan sonra, bu karardan her zamankinden daha emin oldum."



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