Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Alman deviyle görüştüğünü bildirdi.

NE OLDU? Almanya'nın Kolombiya ile oynayacağı son uluslararası hazırlık maçı öncesinde, Man City ile bu sezon 3 kupa birden kazanan süper yıldızı İlkay Gündoğan medyaya geleceği hakkında konuştu.

Ve gelecek sezon Borussia Dortmund'a katılma olasılığı hakkında önemli bir açıklama yaptı. Orta saha oyuncusunun bu yaz sözleşmesi bitiyor.

NE SÖYLEDİLER: İlkay Gündoğan, "Sebastian Kehl ile menajerim arasında bir temas oldu. Bunu söyleyebilirim, ama bunun şimdilik pek olası olduğunu söyleyemiyorum . Bundesliga'ya dönmek benim planımda şimdilik yok" dedi.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceği henüz belli değil ve İlkay şunları ekledi:

"Geleceğimle ilgili henüz bir kararım yok, görüşmeler sürüyor. Bir karar verildiğinde ilk öğrenen siz olacaksınız."

BÜYÜK RESİM: İlkay Gündoğan, Man City'nin son zamanlardaki başarılarında ayrılmaz bir figür oldu.

Gelsenkirchen doğumlu orta saha oyuncusunun City'de kalmasını isteyen Pep Guardiola, onu çok beğendiğini her defasında açıklıyor.

Barcelona, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek isterken Arsenal'in de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

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