SON DAKİKA: Jorge Jesus geri dönüyor! Fenerbahçe'nin eski hocası ile ilgili olay iddia...

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Jorge Jesus ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, 2023 yılının temmuz ayından bu yana Suudi Pro Lig kulübü Al Hilal'de görev yapıyor. Tecrübeli antrenör, Arap kulübü ile şu ana kadar 2.57 puan ortalaması elde etti.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, geçen sezon Suudi Pro Lig'de zafere ulaştı. Suudi Arabistan kulübü, ligi 96 puanla lider tamamlayarak şampiyonluğu elde etti.

Al Nassr'a karşı şoke eden yenilgi

Bu sezon ise işler Al Hilal için kötü gidiyor. Jorge Jesus'un takımı 26. hafta itibariyle ligde 57 puanla ikinci sırada. Lider Al Ittihad'ın ise 62 puanı bulunuyor.

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Al Hilal, son olarak Suudi Pro Lig'in 26. haftasında Al Nassr'ı konuk etti. Jorge Jesus'un takımı mücadeleyi 3-1 kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Jorge Jesus, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Sarı-lacivertli takım, ligi şampiyon Galatasaray'ın ardından 80 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Jorge Jesus, Kanarya ile 2.21 puan ortalaması elde etmişti.

Brezilya'ya geri dönüyor

İtalyan basınından Sports Italia'da yer alan habere göre Al Hilal, Jorge Jesus ile yollarını ayırma kararı aldı. Resmî açıklamanın yakın zamanda yapılacağı iddia edildi.

Öte yandan Jorge Jesus'un, Dorival Junior ile yollarını ayıran Brezilya Millî Takımı'nın başına geçeceği belirtildi. Jesus, daha önce Brezilya'da Flamengo'nun teknik direktörlüğünü yapmıştı.