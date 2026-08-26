Kızışan bir Avrupa yarışını sona erdiren ani bir hamleyle Real Sociedad, Barcelona'nın genç sağ beki Katalan yetenek Hector Fort'un transferini açıklamaya bir adım kaldı.

"Gigantes" programı ve "Mundo Deportivo" gazetesinden gelen birbiriyle örtüşen haberler, Bask kulübünün son saatlerde müzakerelerini büyük ölçüde hızlandırdığını ve oyuncuya cazip bir teklif sunan Borussia Dortmund'un tereddüdünü değerlendirerek ihaleyi kazanmayı ve 20 yaşındaki oyuncunun rotasını Anoeta stadyumuna doğru belirlemeyi başardığını ortaya koydu.

Bu hızlanma, Fort'un teknik direktör Hansi Flick'in planlarından kesin olarak çıkmasının ardından geldi; oyuncu geçtiğimiz haftaları geleceğinin netleşmesini beklerken ve ayrılığını engelleyebilecek herhangi bir sakatlıktan kaçınmak için ana gruptan uzakta bireysel olarak antrenman yaparak geçirdi.

Transfer, bugün çarşamba günü Joan Gamper Spor Kompleksi'nde yapılan ve Barcelona spor direktörünü, oyuncunun temsilcileri Arturo Canales ve Fernando Solanas ile bir araya getiren belirleyici bir toplantıda sonuçlandırıldı ve nihai bir anlaşmaya varıldı.

Sızan mali ayrıntılara göre Barcelona, oyuncunun sözleşmesinin satışı karşılığında yaklaşık 8 milyon euro alacak, ancak Katalan kulübü akademisinin en umut vadeden yeteneklerinden biriyle bağını tamamen koparmayı reddetti.

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Nitekim Barcelona, gelecekte oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tutmayı şart koştu; bu, yönetimin oyuncunun büyük potansiyeline olan inancını ortaya koyan, Real Sociedad forması altında beklenen olası bir performans patlamasından yararlanma isteğini ve gelecekteki satışından faydalanmak üzere geri dönüş hakkını güvence altına almayı amaçlayan akıllıca bir adım.