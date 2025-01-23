SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, gazeteciye yumruk attı! Gece yarısı olay...

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in bir gazeteciye, görüntüleri yayınlamaması için para teklif ettiği ve yumruk attığı iddia edildi.

Galatasaray'ın İtalya Napoli'den sezon başında kiraladığı Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen dün gece ortalığı birbirine kattı.

Arkadaşları ile gittiği eğlence mekanı çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen ve aralarında Posta Gazetesi muhabiri Tolga Bozduman'ın da olduğu habercileri görünce çıldırdı.

Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve arkadaşımız Tolga Bozduman'a yumruk attı.

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Tolga Bozduman, Victor Osimhen ile alakalı ne söyledi?

Gazeteci Tolga Bozduman gergin anları şöyle anlattı:

"Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım.

"Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hâlâ ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti."

Victor Osimhen için sırada ne var?

Galatasaray, henüz Victor Osimhen ile alakalı resmî bir açıklamada bulunmadı. Nijeryalı oyuncu da şu ana kadar konuyla alakalı konuşmadı.

Aslan, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde cuma akşamı Konyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray ile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maç 15 gol atıp 6 asist yapan Victor Osinmhen, Rams Park'ta Konyaspor'a karşı teknik direktör Okan Buruk'un yine en büyük kozu olacak.