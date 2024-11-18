SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri'nin yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Neysri'nin yeni adresi Suudi Arabistan televizyonundan canlı olarak duyuruldu.

Fenerbahçe'nin yazın Sevilla'dan transfer ettiği Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan'da yayınlanan spor programında, tecrübeli santrforun yeni adresi duyuruldu.

Al Nassr ile anlaşmaya çok yakın

Faslı golcüyle ilgili ortaya çıkan haber gündeme bomba gibi düştü.

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Suudi Arabistan'da Riyadiya TV'de yayınlanan spor programında Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'ın, sarı-lacivertli takımın santrforu En-Nesyri'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Söz konusu yayında, Al Nassr'ın yıldız futbolcu ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

En Nesyri'nin Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan En-Neysri'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Neysri, sarı-lacivertli formayla toplamda 17 maça çıktı. Yıldız oyuncu söz konusu 17 karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yaptı.

Youssef En-Nesyri, yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kanarya, Faslı santrfor için İspanyol kulübüne 19.5 milyon euro bonservis ücreti ödemişti.