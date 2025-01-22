SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Jose Mourinho basın toplantısında açıkladı...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği yıldızı renklerine bağladı. Jose Mourinho, basın toplantısında transferi doğruladı.

Ocak ayı transfer döneminin ikincisi bombasını da Fenerbahçe patlattı. Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer etmek için büyük uğraş verdiği Milan Skriniar'la her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe resmen duyurdu

Fenerbahçe yıldız stoperin İstanbul'a geldiğini şu sözlerle açıkladı: "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor."

Piyasa değeri 15 milyon euro

29 yaşındaki stoper, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve toplam 381 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Slovak yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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Jose Mourinho: 'Skriniar transferinde ufak bir rolüm var'

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Olympique Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Portekizli teknik direktör, yeni transfer Milan Skriniar ile alakalı şunları söyledi:

"Skriniar transferinde ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal durum. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco'nun. Tüm görüşmeleri o yürüttü.

Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım. İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim."

Milan Skriniar, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, Türkiye saati ile 16.30'da İstanbul'a geldi.

Kulüp, sözleşmenin detaylarını bu akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.