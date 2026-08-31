Inter, kulüp başkanı Giuseppe Marotta'nın İtalyan bekin satılık olmadığını teyit etmesinin ardından, Federico Dimarco'nun Barcelona'ya gitme ihtimalinin önünü kapattı. Böylece Alejandro Balde ile takas içeren teklif, transfer sezonunun kapanmasına saatler kala suya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın son günlerde, sol bek mevkisini yeniden düzenleme çabası kapsamında, Dimarco'nun hizmetlerini almak karşılığında Balde'yi Inter'e gönderme ihtimalini araştırdığını aktardı. Bu mevki, Joao Cancelo'nun gelmesine rağmen Katalan kulübü için hâlâ bir endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

Ancak Marotta, Inter'in tutumunu net bir şekilde ortaya koyarak Dimarco'nun "satılık olmadığını ve yakın gelecekte gitmesine izin verme niyetinin bulunmadığını" vurguladı ve oyuncunun İtalyan kulübünün projesindeki temel unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Inter yönetiminin bu kesin tutumu, takas fikrine neredeyse bir son noktası koyuyor. Özellikle de Dimarco, kulüp formasıyla çıktığı 237 maçta 26 gol atıp 52 gol pasına imza atarak takım kadrosunda temel bir konuma sahip olduğu için. Bu istatistiklerin 8 golü ve 18 asisti yalnızca geçen sezona ait.

Inter'in oyuncuya bağlılığı yalnızca teknik boyutla sınırlı değil; İtalyan kulübü, önümüzdeki yıllar boyunca takım içindeki istikrarını pekiştirme çabasıyla, Haziran 2027'de sona eren sözleşmesini uzatmayı ve yıllık maaşını 4 milyon eurodan 5 milyon euroya yükseltmeyi hedefliyor.

Buna karşılık, İspanyol bek kulübüne takımda kalma isteğini bildirmiş ve İspanya Ligi'nin ikinci haftasındaki Athletic Bilbao maçında kadroya dönmüş olsa da (ancak müsabakada forma giymedi), Balde'nin Barcelona'daki geleceği hâlâ merak konusu olmayı sürdürüyor.

Barcelona, transfer sezonunun son saatlerinde, özellikle Balde'nin geçen sezon sergilediği performansın ardından sol bek mevkisi için çözümler arıyor. Ne var ki Inter'in Dimarco'dan vazgeçmeyi reddetmesi, Katalan kulübü yönetiminin önündeki en öne çıkan seçeneklerden birini kapatıyor.